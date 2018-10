19 ottobre 2018- 15:06 Leu: Mdp per 'verifica definitiva' su progetto, assemblea a novembre

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - Una 'verifica definitiva' sul progetto di Leu. E' questo il mandato che il coordinamento di Mdp, riunito stamattina a Roma, ha dato a Roberto Speranza. Un ultimo tentativo prima di una separazione dall'altro 'socio fondatore' di Liberi Uguali, ovvero Si di Nicola Fratoianni, che si è andata sempre più delineando nelle ultime settimane. Mdp non seguirà Sinistra Italiana "nell’ennesimo cartello elettorale di tutte le forze della sinistra radicale e antagonista. A questa opzione, politicamente legittima e formalmente adottata in solitaria da Sinistra Italiana nella ultima direzione, noi diciamo no", si legge nel documento approvato dal coordinamento nazionale di Mdp con 2 voti contrari (Fossati e Spinelli) e 4 astenuti. "La nostra ambizione è e resta la nascita di un partito politico nuovo della Sinistra e del Lavoro". Quindi, si spiega nel documento, il coordinamento di Mdp dà "mandato al gruppo dirigente di verificare definitivamente le condizioni per una svolta e un rilancio democratico del progetto di LeU in vista delle elezioni europee, regionali ed amministrative e a costruire una campagna nel Paese di alternativa a partire dai temi sociali della prossima legge di bilancio. Ai fini della promozione di questo percorso -si aggiunge- proponiamo di convocare assemblee territoriali aperte a tutti gli interessati e una grande assemblea nazionale nel mese di novembre".