19 ottobre 2018- 15:06 Leu: Mdp per 'verifica definitiva' su progetto, assemblea a novembre (2)

(AdnKronos) - "Articolo Uno ha investito tutto, con generosità e passione, nel processo di Liberi e Uguali" ma, si legge nel documento di Mdp, ma "Leu è paralizzata sul piano politico e organizzativo e divisa sulla prospettiva strategica. Questo status quo non è più sostenibile e i nodi che ci sono vanno definitivamente sciolti. Siamo in ritardo clamoroso. Avevamo accettato il percorso a due fasi approvato dall’assemblea del 26 maggio per spirito unitario anche se lo consideravamo troppo lento. Ora però è il momento di una svolta". "Siamo gli unici ad aver da subito dato disponibilità a un superamento della propria organizzazione, Mdp, per la nascita di un nuovo soggetto della sinistra. Questa disponibilità la confermiamo anche oggi", dicono da Mdp. Quanto al rapporto con i dem, come già detto da Speranza nei giorni scorsi, "noi consideriamo che il Pd abbia esaurito la propria missione storica e la propria funzione originaria. Il 4 marzo si è aperta una fase nuova in Italia ed in Europa. È da qui che bisogna partire". Nella costruzione di un partito nuovo della sinistra che si presenti ad Europee e amministrative. "Abbiamo chiesto di lavorare da subito alla presentazione della lista di Leu alle prossime elezioni europee come punto di autonomia sia dalla tentazione di un ennesimo cartello elettorale della sinistra antagonista sia dalla proposta di un indistinto fronte repubblicano".