19 ottobre 2018- 15:06 Leu: Mdp per 'verifica definitiva' su progetto, assemblea a novembre (3)

(AdnKronos) - Quindi, si conclude nel documento di Mdp, "chiediamo che LeU venga definitivamente liberata dalle rendite di posizione, dagli accordi pattizi e dalle nomine dall’alto, per dare voce ai nostri iscritti e militanti, coinvolgendo il massimo numero di persone e conciliando le nuove forme di adesione digitale con gli irrinunciabili strumenti della partecipazione e deliberazione nei luoghi fisici dei circoli e delle sezioni".Sulla base di queste considerazioni il coordinamento nazionale riunitosi a Roma dà mandato al gruppo dirigente di verificare definitivamente le condizioni per una svolta e un rilancio democratico del progetto di LeU in vista delle elezioni europee, regionali ed amministrative e a costruire una campagna nel Paese di alternativa a partire dai temi sociali della prossima legge di bilancio. Ai fini della promozione di questo percorso proponiamo di convocare assemblee territoriali aperte a tutti gli interessati e una grande assemblea nazionale nel mese di novembre".