LEU: MORANI, GRASSO PARTITO COME ROBIN HOOD FINISCE COME LUPIN?

29 dicembre 2017- 16:44

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Mi auguro che il presidente Grasso voglia smentire quanto riportato da alcuni giornali riguardo il suo mancato adeguamento al tetto retributivo: questo Pd si è battuto per il taglio ai super stipendi e non può accettare che la seconda carica dello Stato agisca in spregio a principi condivisi da tutti, dalle più alte cariche ai manager pubblici". Lo dichiara Alessia Morani del Pd."Il leader di Leu era partito all'inizio della legislatura con un messaggio che trasmetteva un grande senso di responsabilità e di giustizia sociale, non vogliamo pensare che fosse solo uno spot. Certo, la morosità di Grasso nei confronti del partito che lo ha eletto tra le file del Senato non è un buon biglietto da visita per chi si presenta e si professa come il salvatore della sinistra. Essere di sinistra significa rispettare le regole, uguali per tutti, in modo che ciascuno possa essere libero. Ci auguriamo che Grasso possa smentire notizie che lo infangano oppure che rinsavisca al più presto e saldi i suoi debiti".