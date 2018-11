24 novembre 2018- 16:46 Leu: Palazzotto, sinistra riparte da idee

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Ho come l'impressione che la sinistra di questo Paese viva dentro una sfera separata dalla realtà: la sua base militante come la classe dirigente è alla continua ricerca di una soluzione organizzativa che risponda ad un problema che invece è di natura politica. Non c’è nessuno che abbia il coraggio o la capacità di prospettare un modello di società alternativo a quello esistente. Al massimo si propone qualche piccolo aggiustamento". Lo afferma Erasmo Palazzotto della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, intervenendo ai lavori dell'assemblea dei comitati locali di Liberi e Uguali con Pietro Grasso al Teatro Ghione di Roma."Prima che un partito direi quindi che ci serve un pensiero, un’idea attorno a cui chiamare tutte le esperienze più significative della sinistra sociale e politica ad un processo di confluenza a partire dalle prossime elezioni Europee. E dico questo anche perchè - conclude Palazzotto - siamo convinti che non esista alcun partito o formazione politica oggi che abbia al proprio interno le risorse sufficienti per dare vita ad una esperienza di questo tipo da solo".