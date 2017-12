LEU: POLEMICA PER SIMBOLO SU SITO SENATO, RIMOSSO

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - Nuova polemica sul simbolo di 'Liberi e Uguali'. Dopo levata di scudi per la presentazione del logo fatta da Pietro Grasso in diretta da Fabio Fazio, poi la storia delle 'foglioline' e oggi la polemica è scattata dopo che sul sito del Senato, nella pagina del presidente, è comparso il simbolo di Leu. Tra i primi a segnalare la cosa è stato Augusto Minzolini via twitter. "Lo stile istituzionale di Pietro Grasso? Sull'home page del Senato c'è un tweet del presidente che pubblicizza il simbolo di liberi uguali. Cose che potevano capitare nel fascismo, nell'Urss e, di questi tempi, solo in Corea del Nord. Il declino delle istituzioni...", attacca l'ex-senatore Fi postando lo screenshot del sito del Senato.Dallo staff di Grasso fanno sapere che non dolo, semmai si è trattato di una svista: un feed automatico fa confluire tutti i tweet del presidente della sua pagina del sito di palazzo Madama. "In passato sono apparsi altri loghi dei partiti, compreso quello del Pd, ad esempio in occasione della festa dell'Unità", si spiega specificando che il feed è stato disattivato.