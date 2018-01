LEU: SAVIANO ELOGIA BOLDRINI, PRESIDENTE RINGRAZIA SCRITTORE

11 gennaio 2018- 19:30

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "Mi ha fatto molto piacere questo post di @robertosaviano. Bello ricevere la sua solidarietà. Le sue parole di stima sono assai apprezzate perché arrivano da una persona che incarna valori e principi nei quali mi riconosco e per i quali vale sempre la pena lottare. Grazie Roberto!". Lo scrive Laura Boldrini su Facebook ringraziando Roberto Saviano per un post di ieri nel quale lo scrittore esprime solidarietà ed elogia la presidente della Camera."Esprimo solidarietà a Laura Boldrini per tutto quanto è stata prima di divenire Presidente della Camera per l'equilibrio che ha mostrato nel corso della sua presidenza, ma soprattutto per la capacità di non arrendersi mai, neanche di fronte alla piccineria crudele e strumentale di chi non si rassegna all’idea che una donna possa raggiungere i vertici delle istituzioni", scrive Saviano."Quando tutta questa rabbia e questa meschinità deflagreranno, le menzogne e le diffamazioni che Laura Boldrini ha dovuto fronteggiare in questi anni si paleseranno per quello che sono: il segnale di un imbarbarimento che non siamo stati capaci di comprendere e di cui non siamo stati in grado di prevedere le conseguenze. E poi ci sono quegli uomini miseri, che credono di ottenere consenso politico dicendo 'noi con Boldrini mai': il nulla, anche se pettinato bene, rimane sempre nulla", conclude lo scrittore.