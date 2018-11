8 novembre 2018- 13:15 Leu: Speranza, congresso unico modo per salvare progetto

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Io continuo a chiedere un congresso di LeU perché l’unico modo per salvare il progetto è fare un congresso democratico facendo scegliere alla nostra gente”. Lo ha dichiarato Roberto Speranza, deputato di Liberi e uguali e coordinatore nazionale di Mdp,a Radio Cusano Campus.“Basta con pochi capi che decidono sulla testa degli altri. Io voglio costruire una forza autonoma della sinistra e del lavoro in questo Paese, una forza ecosocialista diversa dal PD che è ancora un partito centrista. Ho rispetto per il loro dibattito, spero riescano a risolvere i problemi che hanno, ma quello che interessa a me è dare vita subito ad una forza nuova, autonoma, popolare della sinistra e del lavoro che metta al centro lotta alle disuguaglianze e ambiente. Questo va fatto attraverso il congresso di Leu". "Mi dispiace molto di essere l’unico a chiedere il congresso. Sembra che il presidente Grasso e Fratoianni non ritengano che questa sia la strada giusta. Leu è stata una lista, avevamo detto che volevamo trasformarla in partito e io vorrei farlo diventare un partito della sinistra, del lavoro, dell’ambiente, autonomo dal Pd ma non autosufficiente, quindi consapevole che bisognerà ricostruire un’area progressista più ampia. Lo dico ancora a Grasso, Fratoianni e a tutti gli altri: mai avere paura della democrazia, il congresso è l’unica strada per fare Leu”.