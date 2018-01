LEU: VERDUCCI, TASSE UNIVERSITà? GRASSO FA FAVORE A RICCHI

7 gennaio 2018- 15:44

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - "La proposta di Grasso è un favore ai ricchi e a chi non ha voglia di studiare. È qualunquismo controproducente. Il Pd invece sta con i poveri e i meritevoli". Lo dichiara Francesco Verducci, Responsabile Università e Ricerca dell'Esecutivo nazionale Pd."Lo abbiamo dimostrato con l'introduzione della 'no tax area' per le famiglie meno abbienti. Uno strumento 'rivoluzionario', progressivo, fortemente voluto dal Pd, in vigore da quest'anno con risultati importanti, che vogliamo estendere nella prossima legislatura. Il Pd lavora per fare della prossima la legislatura di diritto allo studio, università e ricerca". "Con un investimento straordinario quinquennale che permetta di superare il numero chiuso, di estendere la 'no tax area' integrale fino alle famiglie con 30mila euro di reddito, che introduca livelli essenziali per diritto allo studio e welfare studentesco uguali in tutte le regioni, con il reclutamento di 10mila nuovi ricercatori, con un piano speciale per l'edilizia universitaria, con risorse continuative per la ricerca in linea con il bando di 400milioni per i Prin appena varato. Proposte concrete, che poggiano su quanto fatto in questi anni. Per rafforzare la crescita e dare protagonismo alle nuove generazioni", conclude.