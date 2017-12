LEU: ZOGGIA, DA PD SU GRASSO NERVOSISMO SOPRA LE RIGHE

12 dicembre 2017- 16:22

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "Polemiche sul nome, sul simbolo, sulle 'foglioline', cosa che peraltro Grasso non ha mai detto... Nel Pd c'è un nervosismo sopra le righe. Noi faremo una campagna elettorale in modo rispettoso. Certo, se ci attaccano così dovremo rispondere". Lo dice Davide Zoggia di Mdp-Libero e Uguali a proposito delle polemiche attorno a Pietro Grasso negli ultimi giorni. Sulla questione della parità di genere, Zoggia aggiunge: "E' una polemica semplicemente ridicola. Noi abbiamo l'impegno a liste 50% uomini e 50% donne. Sono molto curioso di vedere come saranno le liste del Pd... Se ricalcano la composizione del gruppo dirigente, quasi tutto al maschile, la risposta sta già in questo".