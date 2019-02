1 febbraio 2019- 13:20 Libano: Conte, 'nuovo governo rafforza stabilità e unità Paese'

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, saluta la formazione del nuovo governo libanese, guidato dal Primo ministro Saad Hariri. "Tale atteso e positivo sviluppo -si legge in una nota del premier- contribuirà al rafforzamento della stabilità, unità e prosperità del Paese. L’Italia rimane al fianco del popolo e delle istituzioni libanesi lungo il percorso di pace, dialogo e coesione sociale". "Augurando pieno successo al nuovo esecutivo, incoraggia tutte le forze politiche a mantenere una chiara dissociazione dalle crisi regionali e conferma il suo forte impegno per la sicurezza del Libano, come confermato dal ruolo svolto all’interno di Unifil. Nel ribadire gli storici legami di amicizia con il Paese dei Cedri", il presidente Conte "si felicita di poter incontrare la prossima settimana il Presidente della Repubblica Michel Aoun e le massime cariche della Repubblica libanese, in un momento particolarmente importante per il suo futuro".