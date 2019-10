19 ottobre 2019- 20:19 Libano: manifestanti, governo salvezza nazionale ed elezioni anticipate

Beirut, 19 ott. (AdnKronos) - I manifestanti libanesi hanno elaborato un documento per chiedere ''un governo di salvezza nazionale'' ed ''elezioni anticipate'' per mettere fine alla crisi in corso nel Paese dei Cedri. Lo riporta l'emittente al-Arabiya. Da tre giorni centinaia di persone sono scese in piazza a Beirut e nel resto del Libano per contestare la decisione di imporre nuove tasse. I manifestanti hanno dichiarato di essere ''uniti contro i politici corrotti''.