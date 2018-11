21 novembre 2018- 20:05 Liberty Lines: Confitarma, serve soluzione, prossima riunione il 4/12 al Mit

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - Confitarma, condividendo le preoccupazioni manifestate dalle organizzazioni sindacali confederali, ha auspicato che i ministeri competenti "possano individuare un’adeguata soluzione alla problematica" di Liberty Lines. E' quanto sottolinea in una nota Confitarma che ha partecipato al tavolo convocato dal Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla delicata vertenza riguardante il destino dei 72 lavoratori di Liberty Lines a seguito del mancato rinnovo alla Società, da parte del Ministero stesso, dell’affidamento dei servizi di collegamento sullo Stretto di Messina.Oltre ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali hanno partecipato alla riunione anche i rappresentanti dei Ministeri dell’Economia e del Lavoro.Confitarma ha chiesto che, in occasione della prossima riunione già programmata per il 4 dicembre 2018,"siano chiaramente espresse dai Ministeri le iniziative che saranno intraprese in merito all’affidamento dei servizi marittimi in questione anche al fine di tutelare al massimo i lavoratori coinvolti".