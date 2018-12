3 dicembre 2018- 17:10 Liberty Steel: acquisisce Keystone Consolidated Industries

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - Liberty Steel Usa del gruppo Gfg Alliance prosegue la sua espansione con l'acquisizione di Keystone Consolidated Industries. Gfg, azienda dell'imprenditore britannico Sanjeev Gupta, gruppo industriale leader presente in 30 paesi, ha annunciato oggi la firma di un accordo vincolante per l'acquisizione di tutte le azioni di Kci da Contran Corporation (Contran). In base ai termini dell'operazione, la società Liberty Steel USA acquisirà KCI, e tutte le sue controllate, per 320 milioni di dollari, al netto di determinate passività assunte. Fatta salva la sola revisione normativa, l'acquisto dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2018. L’accordo posiziona Liberty tra i principali produttori di vergella negli Stati Uniti. Ad ottobre, il gruppo ha acquistato da ArcelorMittal lo stabilimento di Piombino (oltre ad impianti siderurgici nella Repubblica Ceca, in Romania e in Macedonia) con un accordo che ha raddoppiato la sua capacità di laminazione dell'acciaio a livello mondiale, portandola a 15 milioni di tonnellate. Keystone Steel and Wire, una divisione di KCI, ha più di 100 anni di storia nel settore dei prodotti siderurgici e una solida reputazione in quanto a qualità e prestazioni. KCI ha recentemente ottenuto i risultati migliori nella sua lunga storia. La società risultante dalla fusione avrà attività in Illinois, Ohio, South Carolina, New Mexico, Texas e Georgia. L'operazione è finanziata da due grandi banche nordamericane che forniranno un prestito garantito da attività e fondi gestiti da BlackRock Financial Management Inc., che fornirà un prestito a termine. GFG apporterà capitale proprio e il suo stabilimento Liberty Steel Georgetown, non vincolato alla transazione.