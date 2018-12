3 dicembre 2018- 17:10 Liberty Steel: acquisisce Keystone Consolidated Industries (2)

(AdnKronos) - "L'acquisizione Keystone è una parte fondamentale della visione di GFG GREENSTEEL di diventare uno dei principali produttori americani di acciaio di alta qualità e prodotto in modo pulito", ha dichiarato Sanjeev Gupta, presidente esecutivo di Liberty e di GFG Alliance. "Guardando al futuro, GFG beneficerà della storia centenaria di Keystone, delle sue solide attività produttive e della sua reputazione nella produzione di acciaio di alta qualità". "KCI e le sue attività commerciali offrono a Liberty la possibilità di fondere il nostro attuale business siderurgico statunitense con una delle attività di produzione di vergella più produttive del paese", ha dichiarato il chief investment officer di GFG per il Nord America, Grant Quasha. "Assieme a Liberty Steel Georgetown, KCI aumenterà le nostre capacità a valle, creerà sinergie fondamentali, aggiungerà una gestione forte e fornirà ai clienti un valore e prodotti migliori man mano che porteremo il nostro business siderurgico statunitense al nostro obiettivo di 5mtpa". Insieme, KCI e Liberty Steel Georgetown costituiranno il cuore del business nordamericano di GFG, che l'azienda sta cercando di sviluppare ulteriormente con ulteriori acquisizioni nei prossimi mesi. GFG pianifica un mix diversificato di attività per il business statunitense, che va dalla rivitalizzazione di impianti siderurgici messi fuori linea, come Georgetown, a quelli operativi e performanti come KCI. Mentre l'attuale portafoglio è focalizzato sui prodotti lunghi a valore aggiunto, l'azienda sta attivamente perseguendo ulteriori acquisizioni di prodotti piani e ulteriori capacità a valle per raggiungere una capacità di 5 milioni di tonnellate l'anno entro il 2020.