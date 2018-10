8 ottobre 2018- 17:03 Libia: accordo Eni, Bp e Noc per ricominciare esplorazioni

Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Eni, Bp e la libica National Oil Corporation firmano un accordo per ricominciare le esplorazioni in Liba. Il presidente della Noc, Mustafa Sanalla, l'amministratore delegato di Bp, Bob Dudley, e l'ad di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato a Londra una lettera d’intenti che avvia il processo di assegnazione a Eni di una quota del 42,5% nell’Exploration and Production Sharing Agreement di Bp in Libia, con l'obiettivo di rilanciare le attività di esplorazione e sviluppo e di promuovere un ambiente favorevole agli investimenti nel paese. (segue)