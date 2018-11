7 novembre 2018- 11:36 Libia: alle 18 vertice con Conte su conferenza Palermo

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Alle 18 vertice a Palazzo Chigi sulla Libia, in vista della conferenza in programma il 12 e il 13 novembre a Palermo. Si tratta di una riunione 'allargata', dove, oltre al premier Giuseppe Conte, ci saranno anche gli addetti ai lavori della Farnesina. La riunione, tuttavia, potrebbe offrire l'occasione ai due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini di chiarire, dopo il braccio di ferro tra M5S e Lega sulla riforma della prescrizione ma anche sul cambio ai vertici dell'Agenzia spaziale italiana. Da Chigi, tuttavia, per ora nessuna conferma che i due vicepremier prenderanno parte alla riunione.