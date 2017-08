LIBIA: BRUNETTA, Sì FI PER SENSO RESPONSABILITà

2 agosto 2017- 12:52

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - "Solo per senso di responsabilità voteremo sì alla risoluzione di maggioranza sulla Libia. Senso di responsabilità che ha sempre caratterizzato Forza Italia rispetto alle missione all’estero. Noi vogliamo stare vicini ai nostri militari, ai nostri marinai. Senso di responsabilità dopo i disastri compiuti dal governo Renzi-Gentiloni sulla vicenda tragica dei migranti, dopo l’aver assunto come impegno che tutti gli sbarchi avvenissero in Italia". Lo ha affermato Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio. "In ogni caso -ha ricordato- abbiamo chiesto, con grande determinazione, che il governo torni in Parlamento entro la prima decade di settembre a riferire sullo stato di attuazione della missione, per vedere se ha funzionato, se non ha funzionato, o se è solo, come temiamo, fuffa, un imbroglio ulteriore per nascondere il fallimento sulla politica migratoria e sulla politica estera dei governi di sinistra. L’Italia è, purtroppo, sempre più isolata e siamo di fronte ad una missione inconsistente".