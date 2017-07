LIBIA: CASINI, AMPIA MAGGIORANZA PER SOSTEGNO A GUARDIA COSTIERA

26 luglio 2017- 20:18

Roma, 26 lug. (AdnKronos) - "Siamo al lavoro perché in Parlamento ci sia un'ampia maggioranza a sostegno del governo per autorizzare l'invio di nostre forze navali a supporto della guardia costiera libica. Non c'è alternativa se vogliamo bloccare questa ondata migratoria, altrimenti inarrestabile ". Lo dice Pier Ferdinando Casini, presidente della commissione Affari esteri del Senato, a proposito della richiesta di al Sarraj all'Italia di un supporto navale in acque libiche.