12 novembre 2018- 17:32 Libia: Conte a Palermo, libici decidano il loro futuro

Palermo, 12 nov. (AdnKronos) - "Saranno presenti a Palermo i principali protagonisti dello scenario libico e dieci, tra capi di Stato e di governo. Altri venti paesi saranno rappresentati dai ministri degli Esteri". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando al suo arrivo a Villa Igea a Palermo per il vertice internazionale sulla Libia. "Saranno, inoltre, qui presenti, i principali organismi internazionali - dice ancora Conte - Tutto questo perché cessino gli scontri armati e la Libia sia avviata a un percorso di stabilizzazione. Lo facciamo per il popolo libico e perché il popolo libico possa decidere in via democratica del proprio futuro".