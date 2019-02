28 febbraio 2019- 16:54 Libia: Conte, 'accordo funziona, speriamo sia la volta buona' (2)

(AdnKronos) - "Abbiamo lavorato tanto per questo accordo - prosegue il premier - A Palermo siamo riusciti a mettere nella stessa stanza" Haftar e Serraj "e abbiamo parlato a lungo. Era quella la chiave per giungere sin dall'inizio a una soluzione che potesse sbloccare l'impasse libica"."Ho sempre seguito con molta attenzione e favore gli incontri - ricorda poi il premier - Sono molto cauto, preferisco non dare per scontato nulla. Il progetto che sembrerebbe abbiano accettato prevede la riconfigurazione del Consiglio presidenziale e la costituzione di un Consiglio di sicurezza collegiale per le forze armate". Conte spiega poi che "oggi a Roma c'è la numero due dell'inviato Onu Salamé la Williams, e c'è il ministro degli Interni. Noi stiamo seguendo con attenzione il dossier che è il nostro principale di politica internazionale".