13 novembre 2018- 14:08 Libia: Conte, coesa volontà di assicurare orizzonte pace e serenità

Palermo, 13 nov. (AdnKronos) - "Permettetemi di concludere con un messaggio di speranza. Se siamo qui oggi, così numerosi, è per testimoniare la nostra coesa volontà di assicurare alla Libia, al vostro paese, un orizzonte di pace e prosperità, che possa soddisfare la domanda di democrazia di 6 milioni di cittadine e cittadini che hanno creduto e credono ancora nella possibilità di realizzare un progetto nazionale democraticamente condiviso: un progetto in cui si possano riconoscere tutte le componenti del Paese e che non escluda alcun gruppo sociale". Con queste parole il premier italiano Giuseppe Conte ha concluso il suo intervento alla sessione plenaria della Conferenza per la Libia a Palermo.