5 dicembre 2018- 21:21 Libia: Conte, domani vedrò Haftar, su pace non demordo

Roma, dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "Domani vedrò Haftar, dopo la conferenza sulla Libia a Palermo è importante anche il seguito, è importante seguire la vicenda libica e tutti i passaggi successivi" all'appuntamento di Palermo. Sul processo di pace "io non demordo". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in un'intervista all'Adnkronos. "L'Italia ha compiuto questo sforzo, anche organizzativo, di certo non perché fosse fine a se stesso - rimarca il premier ricordando la conferenza di Palermo -, lo ha fatto perché fortemente motivata a dare un contributo al processo di stabilizzazione della Libia. Non avrebbe alcun senso interrompere il percorso intrapreso".