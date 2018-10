22 ottobre 2018- 13:12 Libia: Conte, improvvido pensare voto a dicembre

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - "Pensare che in Libia si possano svolgere in dicembre le elezioni mi sembra una speranza un po' improvvida, ma questo non lo deciderà l'Italia. A Bruxelles ho condiviso questa valutazione anche con il presidente Macron". Lo puntualizza il premier Giuseppe Conte parlando alla Stampa Estera a Roma. "La conferenza per la Libia l'ho convocata a Palermo per il 12-13 novembre - rimarca - ma non c'è l'ingenuità o la velleità di risolvere così il problema della Libia. Se il giorno dopo non avremo la stabilizzazione o un documento sottoscritto da tutti i player non diremo che è stato un fallimento". "Saremo molto inclusivi, abbiamo invitato tutti i principali attori dello scenario libico - rimarca - l'Italia insieme agli altri offre un tavolo, un'occasione di confronto. Se riusciremo a fare passi avanti avremo offerto un grande contributo ai libici e alla comunità internazionale".