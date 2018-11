12 novembre 2018- 21:41 Libia: Conte, Palermo è tappa di percorso che non finirà domani

Palermo, 12 nov. (AdnKronos) - "La Conferenza di Palermo è una tappa di un percorso più ampio che non è iniziato certo oggi e che non finirà domani". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla cena per Conferenza per la Libia in corso a Villa Igiea con le delegazioni. "Sarà fondamentale - ha spiegato il premier, come viene riferito - che il capitale politico che poniamo oggi sul tavolo possa tradursi in azioni concrete domani". "Dobbiamo vigilare - ha concluso - affinché siano assicurati a questi nostri incontri seguiti adeguati e concreti".