26 ottobre 2018- 20:07 Libia: Conte vede Salamè, Onu centrale, Conferenza Palermo essenziale

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato questo pomeriggio il Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni unite per la Libia, Ghassan Salamè. Il colloquio -riferisce un comunicato- ha consentito di approfondire gli ultimi sviluppi in Libia e di fare il punto sui lavori preparatori della Conferenza di Palermo del 12-13 novembre. Il presidente del Consiglio ha ribadito la centralità del ruolo delle Nazioni unite nel processo di stabilizzazione della Libia, come definito nel Piano di Azione dell’Onu, e sottolineato il contributo fondamentale che l’Organizzazione può fornire al successo della Conferenza. Il Rappresentante speciale Salamè ha evidenziato come la Conferenza di Palermo possa dare un segnale essenziale di sostegno della comunità internazionale al processo politico, in una fase particolarmente importante dello stesso. Ha inoltre espresso apprezzamento per l’approccio inclusivo seguito dall’Italia a favore di un pieno coinvolgimento dei principali attori libici nell’organizzazione della Conferenza. Il presidente Conte ed il suo interlocutore hanno infine convenuto circa la particolare rilevanza del rafforzamento delle condizioni di sicurezza e di sviluppo economico come elementi propulsori di una soluzione politica alla crisi.