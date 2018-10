26 ottobre 2018- 17:11 Libia: Conte-al Serraj, impegno massimo a coinvolgere tutti attori

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - Impegno massimo per coinvolgere tutti gli attori, locali e internazionali, per affrontare e superare la difficile crisi libica. Questa, in estrema sintesi, la conclusione dell'incontro di oggi tra il premier Giuseppe Conte e il presidente del Consiglio Presidenziale del Governo di Accordo Nazionale della Libia, Fayez al-Serraj. Un incontro che doveva inizialmente durare 40 minuti, ma che si è protratto per più di due ore e "durante il quale sono stati affrontati vari temi in vista della Conferenza sulla Libia in programma a Palermo", si legge in una nota di Palazzo Chigi."Conte e al Serraj - prosegue la nota - hanno ribadito la necessità di perseguire, con ogni sforzo possibile, il massimo coinvolgimento di tutti gli attori locali e internazionali che hanno a cuore l'evoluzione positiva della situazione in Libia, nell’interesse della sua popolazione e delle sue istituzioni. Il presidente al Serraj ha confermato la sua presenza alla Conferenza sulla Libia il 12 e 13 novembre a Palermo, ribadendo insieme al presidente Conte l’importanza del rafforzamento dei processi politico-costituzionali, nel rispetto della sicurezza della popolazione e del Piano d'Azione delle Nazioni Unite, quale base per un ordinato processo politico".