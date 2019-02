10 febbraio 2019- 15:29 **Libia: Di Battista, 'Napolitano si comportò da vile in intervento 2011**

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "La Francia chieda scusa per l'intervento scellerato in Libia nel 2011 che ha provocato esodo dei migranti e migliaia di morti. Il presidente della Repubblica", Giorgio Napolitano, "si piegò in modo vile" alla pressioni della Francia per quell'intervento. Lo ha detto Alessandro Di Battista a In Mezz'ora in Più. Di fronte alle osservazioni della conduttrice Lucia Annunziata sulle parole pesanti nei confronti del Quirinale, Di Battista ha replicato: "Noi moriremo di politically correct... E comunque io non ho detto a Napolitano vile, ma che si è comportato in modo vile e sono convinto che Mattarella non si sarebbe mai comportato cosi. E poi, dire vile è un insulto? Ma che devo fare, portare il Didò e dire 'perdirindindina, Napolitano si è comportato in maniera sbagliatella'?".