LIBIA: DI MAIO, SBAGLIATO AFFIDARSI A SARRAJ

5 maggio 2017- 08:51

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - "I Paesi occidentali che hanno interessi petroliferi" in Libia "non sono credibili per mettere insieme le tribù e le varie comunità locali. Noi proponiamo una conferenza di pace che coinvolga i sindaci e le tribù, mediata da Paesi senza interessi, tipo quelli sudamericani del gruppo Alba (Alleanza bolivariana di cui fanno parte Cuba e Venezuela ndr). Poi dobbiamo smettere di affidarci a Sarraj, come persona che possa risolvere la questione. Non è un capo legittimato dalle tribù o dai libici". Lo afferma Luigi Di Maio, del Movimento 5 stelle, in un'intervista a 'La Stampa'. "Dobbiamo mettere intorno al tavolo chi conta, non inventarci un soggetto -aggiunge- che purtroppo al massimo controlla un tratto di costa".