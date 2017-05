LIBIA: DISTRETTO PESCA, NON SOTTOVALUTARE SEQUESTRO MOTOPESCA, è UNA GUERRA

16 maggio 2017- 14:34

Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "Sarebbe grave sottovalutare l'episodio e dimenticare che questa è una guerra di cui si parla solo in circostanze come questa. Sarebbe un atto di colpevole irresponsabilità da parte delle Istituzioni regionali, nazionali e comunitarie non mettere rapidamente in atto tutti gli strumenti di cooperazione disponibili e necessari per scrivere, insieme, la parola fine a una guerra il cui altissimo prezzo è stato sostenuto dalla comunità marinara siciliana". A dirlo è il presidente del Distretto della pesca e crescita blu, Giovanni Tumbiolo, a proposito della vicenda del peschereccio 'Ghibli Primo' del distretto pesca di Mazara, rilasciato e ripartito qualche ora fa dal porto cirenaico di Ras al Hilal. "Siamo soddisfatti per l'epilogo positivo della complicata vicenda del sequestro del motopesca - aggiunge -. Contenti per gli armatori, che hanno collaborato attivamente, felici per l'equipaggio e le loro famiglie cui le Istituzioni nazionali e regionali non hanno fatto mancare la loro vicinanza".