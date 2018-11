19 novembre 2018- 18:15 Libia: Emiro Qatar, bene Conferenza Palermo, sostegno ad accordo governo nazionale (2)

(AdnKronos) - Mattarella ha ringraziato l'Emiro e il suo governo "per la partecipazione fortemente collaborativa alla Conferenza di Palermo, che era contrassegnata dalla terminologia 'per la Libia e con la Libia', per aiutare quel Paese amico a ritrovare stabilità e crescita per la sua popolazione".