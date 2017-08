LIBIA: FIANO, VELO PIETOSO SU PAROLE DI BATTISTA, SOTTO C'è APPOGGIO M5S A MADURO

2 agosto 2017- 12:57

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - "Di Battista non sa di cosa parla. Forse, visto il tenore delle sue parole di oggi, pensa ai rapporti con la Libia come avveniva in un periodo storico lontano da noi ma a lui culturalmente non indifferente". Lo afferma Emanuele Fiano, responsabile Sicurezza del Pd."Comunque, per le cronache, la sua esperienza in politica estera -aggiunge- si riassume nell’essere finito sul New York Times per la balla dell'anno, sproloquiando sulla Nigeria, Boko Haram ed Ebola. Per l'assurdo post sull'Isis, per essere nel partito, il cui capo, Beppe Grillo, sosteneva che i problemi con Bin Laden derivassero dal fatto che era stato tradotto male. Stendiamo quindi un velo pietoso, anche perché sotto il velo, troveremmo l'appoggio dei 5 stelle al regime di Maduro. Perché loro per difendere i regimi senza libertà hanno un fiuto incredibile".