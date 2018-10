31 ottobre 2018- 21:16 Libia: Fico, ruolo Italia fondamentale per soluzione condivisa

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - "Questo pomeriggio a Montecitorio ho incontrato il presidente dell’Alto Consiglio di Stato libico, Khaled Al Meshri, e il presidente della Camera dei Rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh. Due colloqui cordiali e franchi di rilevante valore in vista della imminente Conferenza che si svolgerà a novembre a Palermo e che avrà al centro il tema della stabilizzazione della Libia". Lo racconta in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico."L’Italia -aggiunge- svolge un ruolo fondamentale in questo contesto per promuovere una soluzione condivisa sulla questione libica. Una Libia stabile e democratica è la precondizione per garantire non soltanto pace, sviluppo e sicurezza al popolo libico ma anche per assicurare una gestione dei flussi migratori ordinata e rispettosa dei diritti umani, oltre a un contrasto efficace al terrorismo internazionale. E di questo trarranno beneficio l'Italia, il Mediterraneo e l’intera comunità internazionale".