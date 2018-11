12 novembre 2018- 19:00 Libia: fonti, Salamè 'da Palermo spinta per andare in direzione giusta'

Palermo, 12 nov. (AdnKronos) - Per Ghassan Salamè, il Rappresentante speciale e capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia "l'incontro di Palermo è arrivato al momento giusto per dare una spinta in avanti per andare nella giusta direzione". E' quanto si apprende da fonti diplomatiche subito dopo l'esito dell'incontro bilaterale tra il premier Giuseppe Conte e il rappresentante Onu.