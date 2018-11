13 novembre 2018- 12:07 Libia: Haftar a Serraj, 'Non cambiare cavallo mentre si attraversa il fiume'

Palermo, 13 nov. (AdnKronos) - "Non è utile cambiare il cavallo mentre si attraversa ancora il fiume...". Con questa metafora il generale Khalafi Haftar si è rivolto, come si apprende da fonti diplomatiche, ad alFayez Mu??afa al-Sarraj, il Presidente del Consiglio Presidenziale e Primo ministro del Governo di Accordo Nazionale, durante l'incontro avvenuto a Villa Igiea a Palermo alla presenza del premier Giuseppe Conte. Una metafora per spiegare a Sarraj che "non c'è bisogno di cambiare l'attuale presidente prima delle prossime elezioni". Tra i due strette di mani e sorrisi, durante l'incontro.