LIBIA: 'IDEA', TORNI AMBASCIATORE ITALIANO IN EGITTO

26 luglio 2017- 14:52

Roma, 26 lug. (AdnKronos) - "Sul ruolo sempre più evanescente dell'Italia in Libia pesa la decisione di aver ritirato il nostro ambasciatore dall'Egitto. E' stata una scelta sbagliata di cui oggi la Francia si avvantaggia". Lo affermano i senatori di Idea-Popolo e libertà Carlo Giovanardi e Luigi Compagna, commentando l'accordo sulla Libia, stretto ieri a Parigi, grazie alla mediazione del presidente francese Emmanuel Macron. "Ma non è con la 'perfidia' della Francia -aggiungono- che dobbiamo polemizzare. Chiediamo al governo di avere il coraggio ed il realismo di rinviare il nostro ambasciatore in Egitto e affrontare con decisione la questione del ruolo che hanno avuto i Servizi inglesi e i professori dell'università di Cambridge nella tragica morte di Giulio Regeni".