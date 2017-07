LIBIA: MARONI, MACRON HA MESSO IN OMBRA GOVERNO ITALIANO

26 luglio 2017- 16:19

Milano, 26 lug. (AdnKronos) - "Se c'era una cosa che doveva fare il governo italiano, essendo l'Italia, come è noto, più vicina alla Libia rispetto alla Francia, era di prendere questa iniziativa. Avremmo dovuto farla noi. O, se non il governo italiano, almeno la Mogherini, che mi risulta sia il ministro degli Esteri dell'Unione europea". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia, riferendosi all'incontro organizzato dal presidente francese Emmanuel Macron a Parigi, con il presidente del Consiglio presidenziale libico Fayez al-Serraj e il comandante dell'esercito nazionale libico, il generale Khalifa Haftar"."Il fatto che il capo di un Paese prenda un'iniziativa politica dell'Europa nei confronti della Libia - spiega Maroni - mi lascia stupefatto, anche se fino a un certo punto perché conosco l'incapacità del governo italiano di agire in modo efficace".Dunque "ancora una volta Macron ha fatto una cosa importante per l'Europa, mettendo in ombra il governo italiano. Purtroppo, conclude Maroni, siamo abituati a queste cose".