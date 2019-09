19 settembre 2019- 14:15 Libia: Mattarella, ‘bene Conferenza Berlino, intesa per cessate fuoco’(2)

(AdnKronos) - "Siamo molto contenti -ha affermato Mattarella- che la Germania abbia assunto l'iniziativa di una Conferenza internazionale a Berlino nel mese di ottobre per quanto riguarda la Libia e le sue prospettive e auspichiamo che l'iniziativa che è stata prefigurata a latere dell'Assemblea generale dell'Onu nelle prossime settimane di Italia e Francia costituisca una tappa utile di avvicinamento alla Conferenza di Berlino, per trovare soluzioni che consentano finalmente a quel Paese di trovare una stabilità, che ottengano un cessate il fuoco immediato, escludano qualsiasi soluzione militare e trovino la possibilità di un'intesa attraverso l'azione del rappresentante del Segretario generale dell'Onu Salamè"."Questo significa -ha rimarcato Mattarella- impegnarsi concordemente in Europa a questo riguardo, per evitare che il disordine che i cittadini libici sono costretti a subire comporti per loro delle sofferenze, spazi maggiori per i trafficanti di esseri umani, per insediamenti di focolai di terrorismo", con rischi di destabilizzazione per l'intera area nord africana.