13 novembre 2018- 18:36 Libia: Palazzotto (Leu), flop annunciato

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - "La Conferenza internazionale sulla Libia di Palermo è stato un flop annunciato. Non tanto per le presenze, viste le assenze dei maggiori leader europei, quanto per le conclusioni". Lo afferma il deputato di Leu Erasmo Palazzotto. "Dopo sette anni -aggiunge- siamo ancora al punto di partenza: all’invito a trovare una soluzione condivisa. Non una parola sui campi lager in cui vengono rinchiusi i migranti, come niente sul rispetto dei diritti umani negati in quel Paese. Questo basta per dire che in Libia la strada da fare è ancora molta".