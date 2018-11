12 novembre 2018- 16:15 Libia: Palermo, Conte a forze ordine 'Grazie per il vostro impegno'

Palermo, 12 nov. (AdnKronos) - "Grazie per il vostro impegno". Così, il Presidente del Consiglio ai vertici di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza di Palermo che lo hanno accolto a Villa Igea, al suo arrivo al vertice internazionale sulla Libia. Ad accoglierlo il Prefetto Antonella De Miro e il sindaco Leoluca Orlando. Oltre al Questore Renato Cortese, al Comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo, col. Antonio Di Stasio e il Comandante Gruppo Palermo delle Fiamme gialle, col. Alessandro Coscarelli. Il premier li ha voluti ringraziare "per tutte le forze in campo" in questi giorni per la Conferenza sulla Libia.