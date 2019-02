10 febbraio 2019- 15:56 Libia: Parrini, 'Di Battista ignorante e volgare, solidarietà a Napolitano'

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "È tragicomico che un uomo minuscolo, ignorante e volgare come Alessandro Di Battista lanci accuse di vigliaccheria a una grande personalità come Giorgio Napolitano. Solidarietà totale al Presidente. Questi bruti non passeranno. Mai". Lo scrive Dario Parrini su twitter.