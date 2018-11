13 novembre 2018- 18:32 Libia: Paxia (M5S), Conferenza successo che stampa cerca di demolire

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - “È incredibile che la stampa italiana continui a cercare di demolire con notizie false e parziali quello che è un successo diplomatico riconosciuto anche dall’inviato Onu Ghassan Salamé: la conferenza di Palermo per la Libia”. Lo afferma Maria Laura Paxia del Movimento 5 Stelle. “È da due giorni -aggiunge- che questo evento, fondamentale per il nostro Paese e per l’intero Mediterraneo, viene sminuito dai giornali, soprattutto da 'Repubblica', che ha deciso di rilanciare solo parti di notizie che evidenziavano un presunto flop della conferenza". "Tutto falso in maniera clamorosa: si arriva a negare l’evidenza dato che il generale Haftar a Palermo ha partecipato alla cerimonia inaugurale e ha parlato con quasi tutti i leader. Questa secondo noi non è informazione, è un tentativo deliberato e vergognoso di attaccare il governo a fini politici. Per fortuna la realtà è sotto gli occhi di tutti. Ci vuole davvero poco -conclude Paxia- per capire che questi media non stanno facendo il loro lavoro e anzi fanno un danno incalcolabile ai cittadini e all’Italia”.