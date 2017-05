LIBIA: PESCHERECCIO RILASCIATO, ASSESSORE SICILIA 'DECISIVO COORDINAMENTO ISTITUZIONI'

16 maggio 2017- 11:49

Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "Quando la Sicilia, lo Stato e tutte le istituzioni fanno sistema siamo pronti a risolvere nell’arco di poche ore situazioni di crisi delicate e complesse nel Mediterraneo". Lo dice l'assessore all’Agricoltura e Pesca mediterranea della Regione siciliana, Antonello Cracolici, commentando il rilascio del motopesca mazarese 'Ghibli Primo', fermato domenica scorsa in acque internazionali dai miliziani libici, liberato questa mattina e adesso in navigazione verso le coste italiane. L'assessore esprime "soddisfazione" per l’esito di "questa incresciosa vicenda" e ringrazia "tutte le autorità nazionali e militari e anche il Distretto della pesca diretto da Giovanni Tumbiolo per l’opera di coordinamento che ha messo in campo in queste ore insieme a tutti i soggetti istituzionali coinvolti".