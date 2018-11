13 novembre 2018- 16:13 Libia: Sinistra Italiana, a Palermo inutile passerella

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - "Quella del vertice di Palermo è la cronaca di un flop annunciato non tanto sulle presenze ma sulle premesse. Non c'è stato nessun avanzamento sulla proposta politica". Lo ha detto Erasmo Palazzotto di Sinistra Italiana in una conferenza stampa alla Camera sulla Libia. "A Palermo c'è stata solo un'inutile passerella. Alla fine di questo vertice, la situazione è al punto di partenza".