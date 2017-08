LIBIA: VIA LIBERA SENATO A MISSIONE NAVALE ITALIA

2 agosto 2017- 14:08

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - Via libera del Senato alla missione navale italiana in Libia. L'Aula ha infatti approvato sia la risoluzione presentata dalla maggioranza (191 sì e 47 no), che quella di Forza Italia (170 sì, 33 no e 37 astenuti). Un voto incrociato come già avvenuto in passato per il sostegno alle missioni militari italiane all'estero.