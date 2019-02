7 febbraio 2019- 03:52 Libri: a Palazzo Barberini si presenta 'Il caso Kaufmann' di Giovanni Grasso

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - Sarà presentato mercoledì 13 febbraio alle 18, nelle Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini (Sala Marmi), a Roma 'Il caso Kaufmann', il primo libro del giornalista parlamentare e saggista Giovanni Grasso, pubblicato da Rizzoli. La presentazione si terrà nell'ambito della rassegna 'Libri Barberini / Corsini', a cura di Silvia Pedone. All'incontro, moderato da Marino Sinibaldi, interverranno Anna Foa e Andrea Riccardi. Sono previste letture di Francesco Pannofino.Il volume racconta la Germania degli anni Trenta in cui una storia d’amore e ingiustizia, spaventosamente attuale, fa riflettere sull’importanza di decidere da che parte stare. A sconvolgere l’esistenza cupa e afflitta del protagonista Lehmann Kaufmann, nel dicembre del 1933, è una lettera. Kurt, il suo migliore amico, gli chiede di prendersi cura della figlia Irene e di aiutarla a stabilirsi a Norimberga.Kaufmann ha sessant’anni, è uno stimato commerciante ebreo, vedovo, e presidente della comunità ebraica di Norimberga – vittima, in quegli anni, della persecuzione nazista. Irene si presenta, fin da subito, come un raggio di sole a illuminare la vita sempre più angosciata di Leo. Ha vent’anni, è bella, determinata e tra i due si instaura un rapporto speciale fatto di stima, affetto, ma anche di desiderio. Irene però è ariana, e le leggi razziali stabiliscono che il popolo ebreo è nemico della Germania.