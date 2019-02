7 febbraio 2019- 02:51 Libri: al Maxxi presentazione due volumi che raccontano Flavio Favelli

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - Appuntamento al Maxi nella Sala Graziella Lonardi Buontempo, venerdì 8 febbraio, per presentare due volumi che raccontano la pluridecennale attività di Flavio Favelli. Si tratta di 'Univers. Un negozio metafisico' (Magonza 2018) e 'Serie Imperiale' (Corraini edizioni 2018), entrambi di Favelli. Il volume Serie Imperiale, è legato all’omonima mostra curata da Silvia Litardi e Elisa Del Prete, ed è il nome dato a una serie di francobolli emessi nel 1929 e in uso fino al 1946, che riportano il volto di Vittorio Emanuele III. Tra questi, l’artista ne sceglie due che hanno subìto la sovrastampa di un altro timbro, che altera le sembianze del sovrano; la sua opera consiste nell’ingrandirli e dipingerli sul muro di edifici desueti.'Univers. Un negozio metafisico' invece racconta la storia di un negozio metafisico, una 'bottega' inaugurata dall’artista a Venezia, a Fondamenta Sant’Anna (Castello 944, zona Arsenale), in parallelo con il vernissage della Biennale d’Arte. Questo ambiente essenziale, in cui aleggia una luce al neon con la scritta 'Univers', è raccontato da Favelli come situazione diversa dalla dimensione commerciale: un 'anti-negozio' in cui vendere, con modalità, prezzi e tempi differenti, oggetti unici, originali, firmati e siglati dall’artista, realizzati anche con materiale di recupero, opere d’arte non replicabili che si staccano dalla legge globale del mercato. Introduce Luigia Lonardelli, curatore MAXXI. Intervengono: Flavio Favelli; Andrea Cortellessa, critico letterario e storico della letteratura; Silvia Litardi, curatrice; Elisa Del Prete, curatrice.