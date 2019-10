21 ottobre 2019- 13:33 Libri: al via la 25/ma edizione del Campiello Giovani (2)

(Adnkronos) - A settembre il Campiello Giovani è già stato ospite di Pordenonelegge, mentre il 26 ottobre sarà al Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto (Tv). Gli appuntamenti dei mesi successivi prevedono una tappa a Treviso il 14 novembre nell’ambito di “Libriamoci” e il 6 dicembre al Liceo G. Galilei di Dolo (Ve), oltre a numerosi altri incontri ancora in fase di definizione in diversi istituti.I racconti inviati per la prima fase del concorso saranno esaminati dalla Giuria di Selezione, la quale entro il 6 marzo 2020 selezionerà i 25 elaborati che accederanno alla fase successiva del concorso. La Giuria è nominata dal Comitato di Gestione del Premio Campiello e composta dai vincitori e dai finalisti delle passate edizioni, dal vincitore delle Olimpiadi di Italiano 2019 del Ministero dell’Istruzione e da lettori di case editrici.