2 novembre 2019- 18:05 Libri: arriva in libreria 'Qualcosa di superiore' di Danila Santagata

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - 'Qualcosa di superiore'. Esce mercoledì 6 novembre il nuovo libro della giornalista Danila S. Santagata. Nello stesso giorno, 'Qualcosa di superiore' sarà presentato da Alberto Matano, volto di Rai 1, all’hotel Nazionale, in piazza Montecitorio, alle 19.30. Presente, tra i relatori, Maria Edera Spadoni, vicepresidente della Camera dei DeputatiSpadoni sostiene di essere rimasta incantata dal primo dei racconti, nei quali si respira il dolore di donne vittime di violenza, fisica e psichica, non meno che di minori abusati. Trentasei racconti brutali ed ipnotici. Uno spaccato di realtà sulla vita contemporanea, con vari contorni, amari e dolci. A vincere, in queste storie spesso piene di dolore è la 'forza superiore', che alla fine si scopre essere l’infinita capacità dell’uomo di combattere, resistere, amare e cercare la verità.“Nei 36 racconti, lungo e attorno una raccolta che si legge d’un fiato, una brezza malinconica, quasi uno zufolare tra le onde buie, paradossalmente, dà speranza al patetico destino dell’uomo, a storie speciali senza lieto fine. Racconti di marmo, luce fredda, sottoscala; nel pianto freddo, dignitoso, soffocato quasi, di Danila S. Santagata, ogni emozione viene tolta dalla banalità e collocata in una dimensione più alta. Dietro ogni bozzetto, affresco, ritratto, c’è sempre una vasta e complessa tela”, le parole con cui viene descritto il libro di Santagata da Ercole Macrì, giornalista e sceneggiatore.