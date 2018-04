23 aprile 2018- 10:40 Libri: Fico, leggere tempo prezioso da non trascurare

Roma, 23 apr. (AdnKronos) - "Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata del libro e del Diritto d'autore istituita dall'Unesco nel 1996 per promuovere la lettura e sottolineare l'importanza dei libri come strumenti fondamentali per il progresso dell'umanità e per la diffusione culturale. Leggere ci rende persone migliori. È tempo che usiamo per nutrire mente e anima, tempo prezioso che occorre cercare costantemente e non trascurare. Vorrei io per primo trovarne sempre di più". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico. "In un'epoca, come la nostra, in cui forse spesso tutto corre troppo velocemente -aggiunge- lo spazio che dedichiamo alla lettura ci impone il tempo della riflessione: ci serve per crescere come individui e, quindi, come comunità. A questi straordinari strumenti di conoscenza, fonti di bellezza ed emozioni, biglietti verso destinazioni da scoprire, dobbiamo molto. Per questo voglio ringraziare tutti coloro che lavorano in questo settore e che in condizioni spesso difficili sostengono con passione le fondamenta culturali della nostra società, vitali per una democrazia". "Ci sono libri e autori -conclude Fico- che in un momento della nostra vita hanno avuto un ruolo importante, influenzandola, a volte cambiandola e soprattutto arricchendola. Magari hanno segnato un momento di svolta e ci hanno regalato occhi nuovi per guardare il mondo. Buone letture a tutti!"